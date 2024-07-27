Москва, 27 июля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 27 июля уничтожили три БПЛА ВСУ над территорией России, сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Киевский режим использовал для удара дроны самолётного типа. Атаку пресекли к 07:50 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 14 беспилотников украинской армии уничтожили российские силы ПВО за ночь 27 июля. ВСУ пытались атаковать Ростовскую (два БПЛА), Белгородскую (три), Курскую (семь), Брянскую (один) и Липецкую области (один).

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 27 июля сообщил, что украинский дрон обезвредили в городе Энгельсе. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о ранении водителя легкового автомобиля в Глушковском районе: украинский дрон нанёс удар по селу Сергеевка.