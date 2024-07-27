Белгород, 27 июля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ села Бочковка Белгородской области. Об этом 27 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение», — написал он.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Гладков сообщил, что один человек пострадал в результате обстрела села Бочковка со стороны ВСУ. Женщина получила баротравму, минно-взрывную травму и осколочные ранения руки. Её доставили в больницу.

25 июля в результате атаки украинского беспилотника на село Новое в Белгородской области пострадал мирный житель. Дрон сбросил взрывное устройство около частного дома. Также получил повреждения легковой автомобиль.