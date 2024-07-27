Курск, 27 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. В результате сброса взрывного устройства на легковой автомобиль в Курской области пострадали два мирных жителя. Об этом 27 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня в Глушковском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковую машину на железнодорожном переезде», — написал он в своём Telegram-канале.

Смирнов уточнил, что в результате атаки украинского БПЛА пострадали водитель и пассажир автомобиля, которым затем оказали всю необходимую медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июля врио губернатора Курской области сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на мирных жителей. Он уточнил, что украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на рыбаков в деревне Елизаветовке Глушковского района.

Ранее в этот же день Смирнов сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Сергеевка в Глушковском районе. В результате этого получил ранения водитель транспортного средства, добавил он.

Министерство обороны ранее сообщило, что в ночь на 27 июля над территорией Курской области сбили семь беспилотников ВСУ. Всего за ночь над территорией России уничтожили 14 украинских дронов.