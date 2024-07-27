Москва, 27 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса, который заявил, что ситуация с перевёрнутым олимпийским флагом на открытии Олимпиады в Париже не является концом света.

Thibault Camus/AP/TASS

«Согласна, это только начало, и МОК ещё помучается», — написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее, во время церемонии открытия летней Олимпиады в Париже олимпийский флаг подняли в перевёрнутом виде. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение. Комментируя эту ситуацию, представитель МОК выразил сожаление в связи с произошедшей ошибкой, однако отметил, что это не конец света.

Церемония открытия Олимпийских игр, которая прошла на реке Сене в Париже, вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. В Греции церемонию открытия Олимпиады-2024 назвали «крахом цивилизации». Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен охарактеризовала представленные в ходе презентации эпизоды как отчаянную попытку превознести ценности спорта в период пропаганды «культуры пробуждения».

Американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которую продемонстрировали на церемонии открытии.

Кроме того, церемония открытия Игр в Париже запомнилась поющей отрубленной головой Марии-Антуанетты и «всадником Апокалипсиса», скачущим по реке Сене.