Париж, 27 июля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Ситуация с перевёрнутым олимпийским флагом на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже не является концом света, заявил 27 июля представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Ранее, в ходе церемонии открытия XXXIII летней Олимпиады в Париже олимпийский флаг подняли в перевёрнутом виде. Затем знамя сразу спустили и вернули в правильное положение.

«Мы сожалеем об этом происшествии <…> продолжаем двигаться дальше, это не конец света», — заявил Адамс на брифинге.

Он добавил, что во время организации происходит всякое.

Как сообщало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр впервые в истории прошла не на стадионе, а на реке Сене. Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил церемонию открытия Игр в Париже. Он отметил, что церемония открытия достойна Олимпиады.

В Греции церемонию открытия Олимпиады-2024 назвали «крахом цивилизации». В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которую продемонстрировали на открытии Олимпиады в Париже.