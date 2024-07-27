Москва, 27 июля, 2024, 09:59 — ИА Регнум. В Москве задержали экс-начальника департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марка Манукяна по уголовному делу о хищениях в компании. Это 27 июля следует из базы данных на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Bocharov Denis/Global Look Press

Уточняется, что задержанному избрали меру пресечения в виде помещения под домашний арест.

По информации телеканала РЕН ТВ, уголовное дело в отношении Манукяна объединили с уголовным делом о хищении путём мошенничества в «Оборонэнерго». Как считают следователи, халатность задержанного привела к хищениям в компании, сам он признал свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Хамовнический районный суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от 6,5 до 7,5 года трёх предпринимателей, признанных виновными в хищении средств у Минобороны. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее в этот же день экс-заместителя главы Минобороны Дмитрия Булгакова задержали по подозрению в коррупции. В Следственном комитете РФ уточнили, что суд заключил задержанного под стражу.