Москва, 26 июля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Хамовнический районный суд Москвы приговорил на сроки от 6,5 до 7,5 года трёх предпринимателей за хищение средств у Минобороны. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Отмечается, что суд вынес приговор Андрею Чеснокову, Вадиму Лесных и Василию Титову. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд приговорил Чеснокова к 7,5 года лишения свободы, Лесных назначили наказание на срок 7 лет 4 месяца, а Титову — на 6,5 года. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904512" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Трёх предпринимателей осудили за хищение почти 500 млн рублей у Минобороны

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело в отношении Чеснокова, Лесных и Титова рассматривалось с августа 2022 года. По данным следствия, они похитили почти полмиллиарда рублей из 760 млн, которые выделили на реконструкцию расположенных в Казахстане и арендуемых российскими военными полигонов Теректа и Тургай. Гособвинение также просило удовлетворить иск Минобороны к ним на 488 млн рублей.