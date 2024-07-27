Энгельс, Саратовская область, 27 июля, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбили 27 июля в городе Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА», — сообщил Бусаргин.

Он уточнил, что люди не пострадали, разрушений инфраструктуры при падении обломков не зафиксировано.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало об уничтожении семи дронов ВСУ над Рязанской областью утром 27 июля.

За ночь над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских БПЛА: два — над Ростовской областью, три — над Белгородской, семь — над Курской, и ещё по одному — над Брянской и Липецкой областями.