Глушковский район, Курская область, 27 июля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в селе Сергеевка в Глушковском районе, написал 27 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Alexander Legky/Global Look Press

«Ранен водитель машины. Он доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь», — сообщил Смирнов.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь российские средства ПВО сбили над Курской областью семь украинских дронов. Всего за ночь на территорией России сбито 14 БПЛА ВСУ.

Утром украинский беспилотник сбили в городе Энгельсе в Саратовской области. Никто из жителей не пострадал, сообщил глава региона Роман Бусаргин.