Москва, 27 июля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Подорвавший железную дорогу в Рязанской области по заданию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 15 тысяч долларов Руслан Сидики мог бы скрыться у родственников за границей, если бы продолжал оставаться на свободе. Об этом говорится в судебных документах.

Кадр из видео Руслан Сидики

«Находясь на свободе, имея родственников за пределами Российской Федерации, с учётом тяжести предъявленного ему обвинения… может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовного наказания», — привела текст документа «Газета.Ru».

У мужчины, помимо гражданства России, имеется паспорт гражданина Италии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июля стало известно, что подорвавший железнодорожные пути под Рязанью Сидики обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений. Ему инкриминируют прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, совершение теракта, покушение на другой и подготовка к третьему (все — в составе группы лиц). Мужчину также обвиняют по трём эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания Сидики под арестом на три месяца. По словам мужчины, Служба безопасности Украины обещала ему $15 тыс. за совершение теракта, однако он так и не получил этих денег.

Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемого в совершении нескольких преступлений Сидики в начале декабря 2023 года. В ходе допроса задержанный признался, что 11 ноября 2023 года подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате теракта 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение.