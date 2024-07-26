Москва, 26 июля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. На заседании Общественного совета обсуждались проблемы и способы их решения в системе органов профилактики социального сиротства, сообщили 26 июля в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Мария Девахина/РИА Новости Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Эту тему подняли в связи с всероссийской инспекцией системы органов профилактики социального сиротства, которой команда Львовой-Беловой занимается по поручению президента России Владимира Путина.

Отмечалось, что одним из главных вопросов стала возможность сотрудничества государства и НКО в интересах семьи.

«В вопросах поддержки семьи государству стоит больше внимания уделять возможностям НКО», — заявил исполнительный директор Межрегиональной общественной благотворительной организации «Российский комитет «Детские деревни SOS» Николай Слабжанин.

Он отметил, что сейчас со стороны государства применяется формальный подход к выстраиванию партнёрства с НКО, и это необходимо изменить. Одним из решений в рамках инспекции может стать создание ресурсного центра для повышения качества услуг семье и детям, добавил он.

В рамках обсуждения затронули проблему родителей, которые не решаются обращаться за помощью и принимать её. Члены совета отметили низкий уровень доверия к социальным службам. Они должны быть готовы помочь семьям преодолеть трудности, подчеркнули в пресс-службе. Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак назвал возможным решением повышение компетентности сотрудников социальных служб и внедрение онлайн-форматов работы с семьями.

Доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии Санкт-Петербургского государственного университета Майя Русакова затронула проблему профилактики социального сиротства, на которой негативно сказываются различные стереотипы о работе органов опеки. Она отметила важность формирования положительного имиджа семьи и необходимость идеологической работы на всех уровнях.

Новый член совета, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев добавил, что в культурном поле не создан образ счастливой крепкой семьи. Он выразил надежду, что удастся привлечь коллег из киноиндустрии, которые смогут изменить эту тенденцию.

В завершение Львова-Белова добавила, что личное деятельное участие членов совета во Всероссийской инспекции является очень востребованным. По её словам, в ходе общения с различными спикерами удаётся находить новые идеи для решения поставленных задач.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки и попечительства и при необходимости представить предложения по совершенствованию их деятельности.

31 мая, накануне Дня защиты детей, Путин провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Она поблагодарила российского лидера за указ о поддержке многодетных.

В ходе доклада детский омбудсмен также попросила главу государства разрешить провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики. Путин пообещал выпустить поручение по вопросу проверки Львовой-Беловой органов опеки и попечительства.

Президент также назвал безобразием ситуацию в Красноярском крае, где органы опеки забрали детей у матери из-за сломавшейся в доме печки.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Пётр Быстров в беседе с ИА Регнум заявил, что Путин и российские власти в целом уделяют большое внимание защите детей и благополучию подрастающего поколения. Эксперт отметил, что это даже закрепили в Конституции. Он также добавил, что одной из ключевых задач работы федерального омбудсмена является проверка того, в каких условиях содержатся дети, как воспитываются в детских домах и интернатах.