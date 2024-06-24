Москва, 24 июня, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику работы органов опеки и попечительства. Это следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, опубликованного на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся, и при необходимости представить предложения по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства», ― говорится в документе.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти. Представить предложения они должны до 1 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая, накануне Дня защиты детей, Путин провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Она поблагодарила российского лидера за указ о поддержке многодетных.

В ходе доклада детский омбудсмен также попросила главу государства разрешить провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики. Путин пообещал выпустить поручение по вопросу проверки Львовой-Беловой органов опеки и попечительства.

Президент также назвал безобразием ситуацию в Красноярском крае, где органы опеки забрали детей у матери из-за сломавшейся в доме печки.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Пётр Быстров в беседе с ИА Регнум заявил, что Путин и российские власти в целом уделяют большое внимание защите детей и благополучию подрастающего поколения. Эксперт отметил, что это даже закрепили в Конституции. Он также добавил, что одной из ключевых задач работы федерального омбудсмена является проверка того, в каких условиях содержатся дети, как воспитываются в детских домах и интернатах.