Москва, 31 мая, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и власти страны в целом уделяют большое внимание защите дейтей и благополучию подрастающего поколения, это даже закрепили в Конституции, отметил в беседе с ИА Регнум вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Пётр Быстров.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее 31 мая российский лидер в преддверии Международного дня защиты детей провёл встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, в ходе которой Путин отметил, что не только для любой семьи, но и для государства нет ничего важнее, чем дети.

«Семейные ценности и защита детей настоящий приоритет. В 2020 году пункт об этом по инициативе президента Путина был внесён в Конституцию. Был подписан и указ о комплексной безопаности детей до 2030 года. Поэтому сейчас забота о детях — одна из ключевых задач для президента и правительства», — отметил эксперт.

В то же время в ходе встречи Львова-Белова предложила главе государства провести масштабную, всероссийскую проверку органов опеки. Она отметила, что пришло время разобраться и навести порядок. Путин пообещал дать соответствующее поручение.

«Это хорошая идея — согласился Быстров — у нас, к сожалению, мунициальнызх учреждениях не всегда выполняются в полной мере обязанности. Собственно, одной из ключевых задач работы федерального омбудсмена является проверка того, в каких условиях содержатся дети, как воспитываются в детских домах, интернатах. Но это не только задача федерального уполномоченного по правам детей, но и региональных омбудсменов», — указал он.

Затронули Путин и Львова-Белова в ходе встречи вопрос воссоединения эвакуированных из зоны боевых действий детей с их семьями. Российский лидер отметил, что на Западе из ситуации со спасением детей сотворили настоящие политические игрища, а все дети с Украины и из России должны воссоединиться со своими семьями.

Омбудсмен расказала, что аппарат уполномоченного помогает в тех случаях, «где есть родственники, родители, которые имеют полные права», а к настоящему времени уже удалось воссоединить 70 детей с их родственниками.

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Как отметил Быстров, на Западе действительно стараются из благого действия по спасению детей создать очередной повод для антироссийской пропаганды. Он напомнил, что многие дети уже вернулись к родственникам

«Это просто повод очередной для пропаганды антироссийской… Россия этих детей спасала из зоны боевых действий, где были высокие риски для их жизни и здоровья», — добавил он.

В 2023 года так называемый Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента Путина и омбудсмена Львовой-Беловой из-за эвакуации детей с территорий, где шли боевый действия.

Россия отметил, что ордер организации, чью юрисдикцию не признаю очень многие страны, в том числе России, юридически ничтожен. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что даже США «в грош не ставят эту контору».