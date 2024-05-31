Москва, 31 мая, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал выпустить поручение по вопросу проверки уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой органов опеки и попечительства.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

В ходе доклада детский омбудсмен попросила президента разрешить провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики. По итогам проверки она представит доклад и предложения с необходимыми реформами системы.

«Переговорите с администрацией. Отдельно поручение выпущу по этому вопросу», — отметил Путин в ходе встречи с Львовой-Беловой.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 31 мая, накануне Дня защиты детей, провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе встречи детский омбудсмен поблагодарила главу государства за Указ о поддержке многодетных и за то, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. Она отметила, что сейчас происходит возрождение большой многопоколенческой семьи в стране, на это нацелены усилия и государственных органов, и общества, и института по правам ребёнка.

30 мая президент России поздравил ребят, родителей и педагогов с Днем защиты детей. Он пожелал всем детям счастья, радости, верных и надёжных друзей. Путин добавил, что всегда важно мечтать и стремиться покорить самые высокие вершины на дороге знаний.