Москва, 31 мая, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин накануне Дня защиты детей провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Мария Львова-Белова

«Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети», — обратился глава государства к детскому омбудсмену, открывая встречу.

Львова-Белова поблагодарила Путина за Указ о поддержке многодетных и за то, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. Она отметила, что сейчас происходит возрождение большой многопоколенческой семьи в стране, на это нацелены усилия и государственных органов, и общества, и института по правам ребёнка.

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Как передавало ИА Регнум, 30 мая Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», заявил, что большая семья и воспитание детей — это напряжённый, каждодневный труд, но вместе с тем дети — ни с чем не сравнимое счастье. По его словам, пример многодетных семей — яркое тому подтверждение. Он выразил уверенность, что такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.

Глава государства также заявил, что для России должны стать нормой семьи с тремя и более детьми. За последние годы количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26%, отметил он, добавив, что сегодня в России более двух миллионов таких семей. Путин призвал доурегулировать критерии нуждаемости многодетных семей.

30 мая президент России поздравил детей, родителей и педагогов с Днём защиты детей, который отмечается 1 июня.