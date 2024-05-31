Москва, 31 мая, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал безобразием ситуацию в Красноярском крае, где органы опеки забрали детей у матери из-за сломавшейся в доме печки. Такое замечание глава государства сделал 31 мая в ходе встречи с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

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Во время беседы детский омбудсмен рассказала о поездке в один из регионов, где трое детей четыре месяца находятся в соцучреждении. Детей забрали из семьи по причине неработающей печки, на починку которой требовалось 90 тыс. рублей.

«Это же безобразие», — заявил российский лидер.

Львова-Белова сначала не назвала президенту, в каком именно регионе произошёл этот случай, отметив, что это «повсеместная практика». Однако, когда Путин поинтересовался, где это было, детский омбудсмен заявила, что инцидент произошёл в Красноярском крае.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Дня защиты детей Путин провёл 31 мая рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Львовой-Беловой. Она поблагодарила Путина за Указ о поддержке многодетных. Омбудсмен рассказала, что в регионах старается встречаться с большими семьями. Говоря о внутреннем туризме, Львова-Белова предложила утвердить знак качества «Семьям рады» в сфере услуг, который, частности, позволит создать карту, куда семья может поехать.

В ходе доклада детский омбудсмен также попросила главу государства разрешить провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики. Путин пообещал выпустить поручение по вопросу проверки Львовой-Беловой органов опеки и попечительства.

В беседе с ИА Регнум вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Пётр Быстров заявил, что Путин и российские власти в целом уделяют большое внимание защите детей и благополучию подрастающего поколения. Эксперт отметил, что это даже закрепили в Конституции. Он также добавил, что одной из ключевых задач работы федерального омбудсмена является проверка того, в каких условиях содержатся дети, как воспитываются в детских домах и интернатах.