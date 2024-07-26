Киев, 26 июля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Ирины Фарион 18-летний Вячеслава Зинченко, находясь в зале суда, показал язык дочери убитой, сообщило 26 июля украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Показал язык дочери убитой, когда та спросила, не проглотил ли он его», — сообщило издание.

Зинченко 26 июля доставили в суд, где ему изберут меру пресечения. В зале суда у подозреваемого состоялся небольшой диалог с дочерью Фарион Софией Семчишин.

Молодой человек по большей части молчал, ухмылялся и закатывал глаза. Иногда он отвечал односложно. Зинченко также с улыбкой отвечал на вопросы правоохранителей. Когда его спросили, зачем он убил Фарион, молодой человек улыбнулся и ответил: «Следующий вопрос».

О покушении на Ирину Фарион стало известно 19 июля. Преступник поджидал её возле дома во Львове, выстрелил экс-депутату в голову и скрылся. Фарион скончалась в больнице. Её похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове. На Украине возбудили дело по статье «Умышленное убийство».

Украинские СМИ сообщали, что ответственность за нападение взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неонацисты показали предположительный момент убийства Фарион.

Зинченко задержали в Днепропетровске. Выследить его помогли записи с камер видеонаблюдения. В СМИ также появилась информация о его связи с неонацистами. Выяснилось, что подозреваемый был подписан на влиятельную ультраправую группу, причастную к событиям на Майдане в 2014 году.

Фарион занимала пост депутата Верховной рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям.