Москва, 26 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Банк России ожидает существенного замедления инфляции во втором полугодии текущего года. Об этом 26 июля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Она пояснила, что это произойдёт под влиянием жёсткой денежно-кредитной политики.

«Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5–7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают её существенное замедление во втором полугодии», ― пояснила Набиуллина.

В следующем году инфляция снизится до 4,0–4,5% и закрепится вблизи 4% в дальнейшем, добавила председатель Центробанка.

Также Набиуллина заявила, что регулятор не исключает дополнительного повышения ключевой ставки. По словам главы регулятора, все триггеры для повышения ключевой ставки с 16% до 18% годовых реализовались. В частности, увеличивается устойчивая инфляция, в то время как потребительская активность не охлаждается, а положительный разрыв в экономике не сокращается. Кроме того, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.

Ранее 26 июля Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку с 16% до 18%. В регуляторе отметили, что темпы роста инфляции увеличились и она складывается выше прогноза регулятора, сделанного в апреле. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнули в ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, пик годовой инфляции наблюдался в июле. В том числе это связано с повышением тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель.

4 июля заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин заявил, что постепенное снижение инфляции в России ожидается в период с августа по сентябрь 2024 года. По его словам, к цели по инфляции в 4% Центробанк планирует вернуться в середине 2025 года.

Алексей Заботкин в мае заявил, что ЦБ удерживает базовую ставку на высоком уровне в интересах всего общества, так как важно снизить темпы инфляции. По его словам, эти меры позволяют сохранить покупательную способность сбережений. Он напомнил, как этот инструмент помог добиться снижения инфляции до 4% к 2017 году после её взлёта в 2014–2015 годах.