Москва, 25 мая, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Высокие ставки в России в настоящий момент делаются в интересах всего общества, так как необходимо снизить инфляцию, это временное явление, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью газете aif.ru.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Если заёмные деньги оставить дешёвыми, то спрос ещё сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества. Это нужно, чтобы достичь низкой инфляции», — сказал он.

Зампред ЦБ добавил, что высокие ставки позволяют компенсировать рост цен и сохранить «покупательную способность сбережений». Данный механизм уже помогал опустить инфляцию до 4% к 2017-му после её взлёта в 2014–2015 годах, напомнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Банк России вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее, объяснили в ЦБ.

Также регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции остаётся смещённым в сторону проинфляционных. К таким рискам относятся изменение условий внешней торговли, в том числе под влиянием геополитической напряжённости, сохранение высоких инфляционных ожиданий, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также траектория нормализации бюджетной политики.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что пик перегрева российской экономики пройден осенью 2023 года, но он всё ещё сохраняется. По её словам, под влиянием проводимой денежно-кредитной политики этот разрыв будет уменьшаться, и это будет сопровождаться замедлением инфляционного давления.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в апреле заявлял, что инфляция в России постепенно замедляется.