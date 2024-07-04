Москва, 4 июля, 2024, 09:56 — ИА Регнум. В России в июле наблюдается пик годовой инфляции, снижение ожидается в сентябре, заявил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

«Пик годовой инфляции мы, наверное, пронаблюдаем сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение годовой инфляции с августа-сентября, добавил Заботкин.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в мае заявил, что ЦБ удерживает базовую ставку на высоком уровне в интересах всего общества, так как важно снизить темпы инфляции. По его словам, эти меры позволяют сохранить покупательную способность сбережений. Он напомнил, как этот инструмент помог добиться снижения инфляции до 4% к 2017 году после её взлёта в 2014–2015 годах.