Москва, 26 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку с 16% до 18%. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба регулятора.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 18% годовых», — проинформировали в ЦБ.

Отмечается, что темпы роста инфляции увеличились и она складывается выше прогноза регулятора, сделанного в апреле, а увеличение внутреннего спроса всё ещё значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жёсткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — уточняется в сообщении.

Регулятор оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки во время ближайших заседаний, добавили в пресс-службе.

В июне Центральный банк в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На тот момент рассматривалась возможность сохранение ключевой ставки или её повышение на 1–2%.

Как сообщало ИА Регнум, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин 4 июля рассказал, что регулятор в июле обсудит повышение ключевой ставки до 17% или 18% годовых. По его словам, к середине 2025 года Банк России собирается вернуться к целевому показателю инфляции в 4%.

Позднее в этот же день Заботкин отметил, что с августа по сентябрь 2024 года в РФ прогнозируется постепенное снижение инфляции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июля назвал весьма позитивными показатели экономического развития России и по отраслям, и в целом по росту ВВП. Он уточнил, что в вопросе перегрева экономики ведутся рабочие обсуждения и принимаются необходимые меры.