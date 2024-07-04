Москва, 4 июля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Постепенное снижение инфляции в России ожидается в период с августа по сентябрь 2024 года, к цели по инфляции в 4% Центробанк планирует вернуться в середине 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Уровень 4% будет достигнут к середине или ко второй половине следующего года. По итогам следующего года мы намерены обеспечить возвращение инфляции к цели в 4%, это является частью нашего прогноза», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также существует вероятность, что в июле Центральный банк будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, добавил он.

Ранее ИА Регнум передавало, что пик годовой инфляции наблюдается сейчас, в июле. В том числе это связано с повышением тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель.

Алексей Заботкин в мае заявил, что ЦБ удерживает базовую ставку на высоком уровне в интересах всего общества, так как важно снизить темпы инфляции. По его словам, эти меры позволяют сохранить покупательную способность сбережений. Он напомнил, как этот инструмент помог добиться снижения инфляции до 4% к 2017 году после её взлёта в 2014–2015 годах.