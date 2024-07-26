Москва, 26 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Идея ленд-лиза, о которой рассказал бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео, может стать новой колониальной политикой США в отношении Украины. Об этом 26 июля корреспонденту ИА Регнум заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова Помпео о том, что бывший президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать план ленд-лиза для Украины на $500 млрд, чтобы увеличить поставки оружия Киеву.

Как указал Матвийчук, это заявление подтверждает, что Трамп не является пророссийским политиком. У него есть своя идея — идея величия США — и он не остановится ни перед чем, чтобы решить те проблемы, которые выдвигает в ходе своей предвыборной кампании. Трамп — порождение американского капитала, и будет действовать согласно правилам этого капитала, для которого прибыль превыше всего. Для него самое главное — это развитие американской экономики, которая является экономикой военно-промышленного комплекса, чем больше заказов, тем больше оборот и прибыль, добавил военный эксперт.

По его словам, поставки техники и вооружения при президенте США Джо Байдене преследовали только одну цель — вывезти вооружение из Европы и поставить новое вооружение за деньги и под проценты. Из-за антироссийских санкций Европа лишилась дешёвого газа из России, поэтому ей пришлось закупать его танкерами из США. Теперь вся Европа должна закупить американскую технику и вооружение, пояснил офицер.

Он добавил, что Майк Помпео, бывший соратник Трампа, знает его мысли и поведение. Он высказал основные идеи и мысли бывшего президента США на случай его прихода к власти.

«Украина не имеет возможности расплачиваться за поставки. Она уже расплачивается своими сельхозугодьями и остатками экономики, которые остались со времён Советского союза. На Украине ещё есть хорошие экономические центры, которые США хотят прибрать к рукам. Поэтому идея ленд-лиза — это не что иное, как новая колониальная политика по отношению к Украине, которая уже потеряла свою субъектность», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео также отметил, что успешный план предусматривает введение реальных санкций против России, усиление американской оборонной промышленности, возрождение Организации Североатлантического договора.

По его мнению, ленд-лиз позволит Украине занять столько денежных средств, сколько ей будет нужно на приобретение американского оружия, а также использовать его по своему усмотрению. Для США это возможность увеличить темпы оборонной промышленности. Бывший госсекретарь США считает, что эти действия позволят Трампу диктовать свои условия о немедленном прекращении конфликта на Украине.

Выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине, Трамп 24 июля пообещал урегулировать украинский конфликт до инаугурации. Помимо этого, Трамп провёл телефонные переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кандидат на пост президента США указал, что он как следующий президент принесёт мир во всём мире и положит конец конфликту на Украине. Трамп также напомнил Зеленскому о судьбе Гитлера и Наполеона, после чего призвал его прекратить конфликт с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров 17 июля заявил, что страны Запада должны перестать накачивать Киев вооружениями, тогда конфликт на Украине быстро закончится.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.