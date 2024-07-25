Вашингтон, 25 июля, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на должность главы государства Дональд Трамп напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о судьбе Гитлера и Наполеона, после чего призвал его прекратить конфликт с Россией.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По словам Трампа, он и Зеленский не так давно провели телефонные переговоры. Американский политик в ходе беседы указал на то, что у российской армии «миллионы мин и тысячи танков» и боевые действия между странами нужно прекратить.

«Вы столкнулись с военной машиной. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление [ВСУ] так и не состоялось», — поделился республиканец в интервью телеканалу Fox News.

По мнению бывшего хозяина Белого дома, украинский конфликт можно было бы предотвратить, но действующий американский лидер Джо Байден этого не сделал.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Трамп и Зеленский говорили по телефону, после чего американский политик заявил, что беседа была «очень хорошей». Он в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах «положит конец войне». Глава киевского режима, в свою очередь, анонсировал личную встречу с экс-президентом США. На встрече будет обсуждаться достижение «справедливого и устойчивого мира», добавил Зеленский.

Трамп, вероятно, захочет провести личную встречу с Зеленским до выборов в США, чтобы подкрепить таким образом свои заявления о способности добиться мира на Украине, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Встреча Трампа и Зеленского может пройти на Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.