Москва, 17 июля, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Страны Запада должны перестать накачивать киевский режим вооружениями, тогда конфликт на Украине быстро закончится. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Министр прокомментировал позицию кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, который выступает за прекращение военной помощи ВСУ и скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Лавров подчеркнул, что РФ приветствует такую позицию Вэнса. Глава МИД уверен, что украинский конфликт завершится с прекращением накачивания ВСУ оружием.

Как сообщало ИА Регнум, в Харьков прибыла колонна военной техники, переданной Киеву странами НАТО, написал военный эксперт Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».

Глава киевского режима Владимир Зеленский получил карт-бланш на нанесение новых ударов по территории России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломат добавил, что в Вашингтоне мечтают нанести Москве «стратегическое поражение», пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. США грезят иллюзиями собственного превосходства и планируют «отсидеться в безопасности за океаном». Риски подобного самообмана непредсказуемы не только для США, но и для всего мира, предупредил Полищук.