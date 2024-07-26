Москва, 26 июля, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, переехавший в Россию и сотрудничающий с Москвой, рассказал, что полностью восстановил здоровье после покушения.

Никита Новак/NEWS.ru/TACC Василий Прозоров

«Отлично. Вообще всё супер. Ну, шрамы остались, но это такое — мелочи», ― процитировало aif.ru бывшего подполковника.

Прозоров также добавил, что предпринял ряд ограничений в целях безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля стало известно о подрыве припаркованного внедорожника на севере Москвы. Взрыв прогремел, когда Прозоров сел в машину и завёл её. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги.

Позднее ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля. Им оказался гражданин России Владимир Головченко. Он признался, что жил на Украине и его завербовала СБУ, поручив убийство Прозорова.

17 апреля ФСБ сообщала, что компоненты для бомбы исполнителю теракта отправила в Россию жительница Варшавы. Арестованный курьер Иван Пискарь рассказал, что получил груз в Литве и привёз его в Москву.

23 апреля в Луганске задержали третьего участника покушения на Прозорова. Он перевёл курьеру 10 тысяч рублей за доставку в Россию из Литвы средств поражения, которые были закамуфлированы под видом косметики. После задержания мужчина сознался в содеянном.

По данным ФСБ, задержанный в 2021 году познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Ярославой Хрестиной, которая после начала СВО переехала в Варшаву. В июне прошлого года по указанию Хрестиной мужчина вёл видеонаблюдение возле места проживания Прозорова. Согласно данным в соцсетях, Хрестина в сентябре прошлого года посещала город Херефорд в Великобритании, где базируется Особая воздушная служба королевства (SAS).