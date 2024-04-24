Москва, 24 апреля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Агент СБУ Ярослава Хрестина, подозреваемая в покушении на бывшего подполковника этой же службы Василия Прозорова, в сентябре прошлого года посещала город Херефорд в Великобритании, где базируется Особая воздушная служба королевства (SAS), следует из данных Хрестиной и её родственников в соцсетях.

ФСБ России Агент СБУ Ярослава Хрестина

Так, 22 сентября сестра девушки Елена выложила совместное с Ярославой фото. Под снимком присутствовала геометка Херефорд.

По данным из личных профилей, в этом городе проживает сестра агента СБУ Елена, а также её брат Дмитрий. Кроме того, из Херефорда во Львовскую область регулярно отправляют специалистов по партизанской войне и диверсиям, пишет Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Его госпитализировали с травмой ноги. ФСБ сообщила 16 апреля о задержании подозреваемого в подрыве машины — гражданина России Владимира Головченко. Он признался, что был завербован СБУ и получил задание убить Прозорова.

Накануне, 23 апреля, в Луганске задержали гражданина Украины, который участвовал в подготовке подрыва в Москве машины бывшего офицера СБУ.

По данным ФСБ, задержанный в 2021 году познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Ярославой Хрестиной 1995 года рождения, которая после начала СВО переехала в Варшаву. В июне прошлого года по указанию Хрестиной мужчина вёл видеонаблюдение возле места проживания Прозорова.