Луганск, 23 апреля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. В Луганске задержали гражданина Украины, который участвовал в подготовке подрыва в Москве машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

ФСБ

«Федеральной службой безопасности в Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12 апреля этого года», — сказано в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный в 2021 году познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Ярославой Хрестиной 1995 года рождения, которая после начала СВО переехала в Варшаву. В июне прошлого года по указанию Хрестиной мужчина вёл видеонаблюдение возле места проживания Прозорова. Уже в апреле этого года задержанный перевёл курьеру 10 тысяч рублей за доставку в Россию из Литвы средств поражения, которые были закамуфлированы под видом косметики, рассказали в ФСБ. После задержания мужчина сознался в содеянном и сотрудничает со следствием, уточнили в спецслужбе.

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Как передавало ИА Регнум, 12 апреля на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Его госпитализировали с травмой ноги. ФСБ сообщила 16 апреля о задержании подозреваемого в подрыве машины — гражданина России Владимира Головченко. Он признался, что был завербован СБУ и получил задание убить Прозорова. Головченко признал вину в покушении на бывшего сотрудника украинской спецслужбы, его арестовали до 12 июня.

ФСБ 17 апреля сообщила, что компоненты для бомбы, чтобы взорвать машину Прозорова, отправила в Россию жительница Варшавы. Задержанный курьер Иван Паскарь рассказал, что получил груз в Литве и привёз его в Москву.

19 апреля Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать Паскаря до 12 июня.

Прозоров служил в СБУ до 2018 года. В марте 2019 года он, находясь в Москве, объявил, что сотрудничал с российскими спецслужбами с февраля 2014 года. Он принял это решение по идеологическим мотивам, когда на Украине произошёл госпереворот. После этого заявления Прозоров выступал с критикой киевского режима.