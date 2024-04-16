Москва, 16 апреля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Задержанный сотрудниками ФСБ россиянин, сотрудничавший с СБУ, на допросе рассказал, что в ночь на 9 апреля заминировал в Москве автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. ФСБ опубликовала кадры с фрагментами задержания и допроса.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882185" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержан агент СБУ, который подорвал машину экс-сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова

Задержанный гражданин России сообщил, что с 2010 года живёт на Украине. СБУ завербовала его в ноябре прошлого года.

«В феврале месяце мне мой куратор сообщил, что ему была поставлена задача лично главой СБУ [Василием] Малюком в том, что я должен выехать в Москву и проследить за автомобилем Toyota Prado», — сообщил задержанный.

Сначала ему поручили только следить за машиной и дали адрес, по которому проживает хозяин автомобиля. Затем ему сообщили, что, по поручению СБУ, он должен изготовить взрывное устройство и прикрепить его к днищу Toyota.

«Я собрал и 9-го числа ориентировочно в два часа ночи я прикрепил её к днищу автомобиля», — сообщил задержанный.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на Коровинском шоссе 12 апреля прогремел взрыв. Взорвался припаркованный автомобиль бывшего сотрудника СБУ, гражданина России Василия Прозорова. Это произошло в момент, когда хозяин машины включил зажигание. Прозоров выжил, получив травму ноги.

СК РФ возбудил уголовное дело. В ФСБ квалифицировали это нападение как покушение на убийство общеопасным способом.

Утром 16 апреля ФСБ сообщила о задержании подозреваемого. Ведомство опубликовала кадры задержания и допроса.

Как ранее рассказал Прозоров, что он решил перейти на сторону России сразу после госпереворота в Киеве в 2014 год и бороться с незаконной властью на Украине всеми возможными способами. В управлении СБУ по Запорожской области он работал в подразделении по охране государственной тайны. В 2014 году он переехал в Киев и стал работать в центральном аппарате СБУ и передавал в Россию ценные сведения. Несколько лет назад Прозоров переехал в Россию. 25 марта 2019 года в Москве состоялась пресс-конференция, на которой он рассказал о преступлениях СБУ.