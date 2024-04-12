Москва, 12 апреля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. На Коровинском шоссе на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в оперативных службах столицы.

Кадр из видео

«На Коровинском шоссе в припаркованном автомобиле произошел взрыв, повреждены два соседних автомобиля», — приводит сообщение источника ТАСС.

По данным оперативных служб, под автомобилем сработало неустановленное взрывное устройство.

Водителем машины оказался бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Отмечается, что взрыв произошёл после того, как он попытался завести машину. При этом пожара после взрыва не последовало.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «112», видно, как Прозоров подходит к машине, пытается её завести, и в этот момент происходит взрыв.

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После происшествия помощник Прозорова уточнил, что жизни экс-подполковника СБУ ничто не угрожает. Его госпитализировали с травмой ноги.

В свою очередь Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела. В ведомстве отметили, что сотрудники столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В ближайшее время будет проведён ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую, уточнили следователи.

Василий Прозоров, который несколько лет назад переехал в Россию, а до этого, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе так называемой «антитеррористической операции» (вооружённой агрессии Киева против республик Донбасса).

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, который ранее провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ. В апреле 2023 года Прозоров заявил, что украинские спецслужбы для работы в России избрали тактику индивидуального террора.