Москва, 19 апреля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать курьера, который доставил исполнителю подрыва автомобиля экс-офицера СБУ Василия Прозорова компоненты бомбы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд определил срок ареста до 12 июня 2024 года.

По версии следствия, обвиняемый использовал свой автомобиль. Паскаря обвинили по статье 105, предусматривающей участие в незаконном обороте взрывчатых веществ. Это второй арестованный фигурант по делу о покушении на Прозорова.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля суд до 12 июня арестовал украинского агента Владимира Головченко, взорвавшего в Москве автомобиль, в котором находился Прозоров.

О покушении стало известно 12 апреля. Взрыв произошёл, когда бывший сотрудник СБУ сел в свой автомобиль и завел двигатель. Пострадавшего доставили в больницу, он получил травму ноги.

ФСБ 17 апреля сообщила, что компоненты для бомбы, чтобы взорвать машину Прозорова, отправила в Россию жительница Варшавы. Задержанный курьер рассказал, что получил груз в Литве и привёз его в Москву.

Прозоров служил в СБУ до 2018 года. В марте 2019 года он, находясь в Москве, объявил, что сотрудничал с российскими спецслужбами с февраля 2014 года. Он принял это решение по идеологическим мотивам, когда на Украине произошёл госпереворот. После этого заявления Прозоров выступал с критикой киевского режима.