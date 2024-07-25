Москва, 25 июля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Администрация президента РФ, правительство Москвы и дирекция выставки «Россия» должны подготовить план строительства выставочного комплекса национального центра «Россия». Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован 25 июля на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

«Доклад ― до 1 октября 2024 года», ― указано в перечне поручений.

Кроме того, глава государства поручил разработать стратегию представления различных достижений РФ на международных мероприятиях и обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки «Россия» и деятельности одноимённого национального центра.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил до 1 сентября преобразовать оргкомитет выставки «Россия» в оргкомитет национального центра «Россия» и определить его состав. Такое поручение российский лидер дал администрации президента в связи с завершением работы международной выставки-форума. Ответственным назначили Кириенко.

Глава государства 1 июля подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.

Выставка-форум «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только. По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако Путин предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности. 4 июля на выставке встретили 18-миллионного посетителя.