Путин поручил до 1 октября подготовить план строительства центра «Россия»
Москва, 25 июля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Администрация президента РФ, правительство Москвы и дирекция выставки «Россия» должны подготовить план строительства выставочного комплекса национального центра «Россия». Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован 25 июля на сайте Кремля.
Ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор выставки Наталья Виртуозова.
«Доклад ― до 1 октября 2024 года», ― указано в перечне поручений.
Кроме того, глава государства поручил разработать стратегию представления различных достижений РФ на международных мероприятиях и обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки «Россия» и деятельности одноимённого национального центра.
Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил до 1 сентября преобразовать оргкомитет выставки «Россия» в оргкомитет национального центра «Россия» и определить его состав. Такое поручение российский лидер дал администрации президента в связи с завершением работы международной выставки-форума. Ответственным назначили Кириенко.
Глава государства 1 июля подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.
Выставка-форум «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только. По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако Путин предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности. 4 июля на выставке встретили 18-миллионного посетителя.