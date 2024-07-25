Москва, 25 июля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поручил провести в 2024 году международный научно-фантастический симпозиум и выставку «Создавая будущее» на территории Национального центра «Россия». Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

В связи с завершением работы выставки-форума «Россия» глава государства поручил до 1 сентября преобразовать её оргкомитет в оргкомитет национального центра «Россия». План мероприятий по строительству в Москве выставочного национального центра должен быть подготовлен до 1 октября.

Правительству, администрации президента и дирекции выставки достижений «Россия» поручено подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений России в различных отраслях экономики и культуры, а также обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки «Россия» и о деятельности национального центра «Россия». Эти материалы будут использоваться в образовательном процессе.

Средства на финансирование деятельности национального центра «Россия» будут выделяться из федерального бюджета, следует из документа.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.

Выставка-форум «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. На её площадке были организованы 689 звёздных концертов, более 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.

По словам политологп Анны Ширинкиной, выставка стала площадкой для большого количества молодёжных мероприятий и после распоряжения российского лидера эта успешная практика найдёт продолжение.

Председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко 6 июля на торжественной церемонии награждения её участников заявил, что масштабная международная выставка-форум «Россия» в Москве вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.