Москва, 1 июля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ. Соответствующий указ 1 июля опубликован на портале официальной и правовой информации.

Kremlin.ru

В частности, в документе указывается, что национальный центр создаётся в целях демонстрации достижений России, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодёжи, а также сохранения наследия международной выставки-форума «Россия».

Для этого будет предоставлен земельный участок в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Как передавало ИА Регнум, выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

За восемь месяцев работы выставку посетили более 17 млн человек, которые познакомились с достижениями всех регионов страны, крупнейших корпораций, федеральных структур, общественных организаций, а также увидели передовые технологические разработки и главные победы России в промышленности, культуре и спорте.

По плану, выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.