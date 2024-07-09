Москва, 9 июля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Один из последних посетителей Международной выставки-форума «Россия» отправится в путешествие по стране. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба выставки.

Сергей Фадеичев/ТАСС Одни из последних посетителей выставки — супруги Инна и Дмитрий Духнич и их дети

8 июля состоялось торжественное вручение сертификата на семейное путешествие по России посетителю выставки — пятилетнему Дамиру Духничу из Москвы. Дамир приехал на выставку вместе с родителями Дмитрием и Инной и трёхлетним братом Захаром.

«Мы приехали на выставку впервые, в честь праздника, и не знали, что она сегодня закрывается. Огромная благодарность всем организаторам! Для нас это большой сюрприз. Мы просто везунчики, счастливчики», — приводит пресс-служба слова Дмитрия Духнича.

В торжественной обстановке Дамиру и его семье вручили сертификат на одиннадцатидневное путешествие по городам России разными видами транспорта.

Дамира и его семью поздравили генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова и министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

«У нас сегодня день, который войдёт в историю. Выставка закрывается. Одни из последних гостей — это ваша семья, а счастливым посетителем стал Дамир, мы вручаем ему круиз по одной из главных рек — Волге — по историческим городам России. Благодаря министерству транспорта у вашей семьи будет уникальная возможность посмотреть нашу великую страну», — цитирует пресс-служба слова Виртуозовой.

Дамир вместе с семьей посетит 11 городов России и познакомится с их культурой и историей. Первый день они проведут на экскурсии по достопримечательностям Москвы. После чего отправятся в круиз с Северного речного вокзала, который пройдёт через Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Болгар, Самару, Саратов и Волгоград. Завершится путешествие в Ростове-на-Дону — столице Донского края и Южного федерального округа.

Глава Минтранса отметил, что семью ждёт увлекательное путешествие на теплоходе по реке Волге до Ростова-на-Дону. Семья сможет оценить красоту и величие российских городов по пути следования.

«Поздравляю вас и желаю хорошей поездки и приятных впечатлений. Пусть это путешествие станет одним из многих удивительных событий, которые подарят вам незабываемые воспоминания», — приводит пресс-служба слова Старовойта.

Традиция награждения гостей выставки началась с Матвея из Ростова-на-Дону, который стал пятисоттысячным посетителем выставки в ноябре 2023 года. Юбилейных гостей поздравляли на протяжении всей выставки. Ими стали гости из таких городов, как Пенза, Барнаул, Казань, Тула, Москва, Катайск, Волжский, Ярославль, Тюмень и других. Все они получили в подарок сертификаты на путешествия с экскурсиями по городам России.

4 июля на выставке встретили 18-миллионного посетителя. Им стала 12-летняя Елизавета Савина, приехавшая на выставку из Владимира вместе с родителями Алексеем и Ксенией, а также 7-летним братом Макаром. Гости получили сертификат на трёхдневное путешествие в Омскую область.

Первый миллион посетителей выставка приняла 16 ноября 2023 года. Юбилейным гостем стала Светлана Сулейманова, которая приехала на Выставку с мужем Салаватом. Им вручили три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из столичных отелей. Кроме того, миллионному гостю оплатили проезд в Москву и обратно до Пензы, из которой он приехал, чтобы посетить выставку. ​

Как передавало ИА Регнум, председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко 6 июля на торжественной церемонии награждения её участников заявил, что масштабная международная выставка-форум «Россия» в Москве вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

Выставку «Россия» за 6 июля посетили более 200 тыс. человек. Всего на ней побывали уже свыше 18 млн человек.

Прежний рекорд был установлен в день открытия выставки-форума — 4 ноября 2023 года её посетили за день 192 тыс. человек.

6 июля состоялся концерт «Россия нигде не заканчивается», посвященный закрытию выставки. Перед посетителями выступили известные российские исполнители.

Выставка-форум «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.

Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.

Политолог Анна Ширинкина рассказала, что на международной выставке-форуме «Россия» прошло большое количество молодёжных мероприятий. Она подчеркнула, что выставка стала площадкой для большого количества молодёжных мероприятий и после распоряжения российского лидера эта успешная практика найдёт продолжение.