Львов, Украина, 25 июля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Правоохранительные органы начали проверку причастности неонацистов к убийству бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом 25 июля заявила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская, передает издание «Общественное».

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Она добавила, что сотрудники правопорядка изучают обнаруженную в ходе мониторинга соцсетей информацию о том, что ответственность за убийство бывшего парламентария взяли на себя члены неонацистской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спикер Национальной полиции Украины Елена Бережная заявила, что украинские правоохранители проверят также видео с кадрами убийства бывшего депутата. По её словам, полиция анализирует запись и изучает её на предмет того, представляет ли она интерес для следствия.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в центре Львова неизвестный выстрелил из пистолета в Фарион и попал ей в висок. Экс-депутата Рады доставили в тяжёлом состоянии в больницу, где она скончалась.

20 июля глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Согласно одной из них, националистку, которая не скрывала ненависти ко всему русскому, убили из личной неприязни, а по другой — из-за её общественно-политической позиции.

Клименко также отметил, правоохранительные органы Украины не исключают, что преступление носит заказной характер. Кроме того, в Киеве допускают «российский след» в этом уголовном деле.

По данным источника в правоохранительных органах, подготовку убийства Фарион вели не меньше месяца. При этом подозреваемый действовал профессионально и предвидел все варианты развития событий.

Телеканал «Прямой» 24 июля сообщил, что ответственность за убийство экс-депутата якобы взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power. Также обнародовали видеозапись с места преступления, которую, предположительно, сделали члены этой группировки. Телеканал утверждает, что неонацисты обвинили Фарион «в разжигании ненависти» по языковому признаку на Украине.