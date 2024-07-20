Львов, Украина, 20 июля, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Следователи во Львове рассматривают две версии об убийстве бывшего депутата Верховной рады 60-летней Ирины Фарион. При этом следствие не исключает, что убийство носит заказной характер. Об этом журналистам рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

ИА Регнум Ирина Фарион

По одной из версий Фарион убили из личной неприязни, по другой — поводом для ликвидации стала её общественно-политическая позиция. Она не скрывала ненависть ко всему русскому.

По словам министра внутренних дел Украины Клименко, убийство может быть и заказным, а следователи допускают в уголовном деле «российский след».

Как сообщало ИА Регнум, в женщину-политика стрелял во Львове молодой мужчина вечером 19 июля. Он попал ей в висок, Фарион впала в кому и прожила всего несколько часов. Врачи спасти её не смогли.

Убийца поджидал жертву практически у её дома. После выстрела, он скрылся, был объявлен план «Перехват».

Правоохранители во Львове переквалифицировали дело о нападении на экс-депутата после её смерти в больнице. Теперь оно расследуется по статье «умышленное убийство».

Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил покушение. Он заявил, что оперативно получает доклад от силовиков о розыске нападавшего.

Ирина Фарион известна своими русофобскими высказываниями. В январе 2024 года она говорила, что во Львове поселилось слишком много людей, говорящих на русском языке. Ранее экс-депутат заявляла, что гордится ненавистью её внуков к русским и русскоязычным.

Фарион призывала считать врагами всех, кто говорит на русском языке, включая русскоязычных украинских военных. Кроме того, она требовала от таких представителей ВСУ переходить на сторону России.