Москва, 25 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Рост цент на авиабилеты связан с инфляционными процессами. Об этом 25 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Определённые инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры», ― отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что таргетирование инфляции является одним из приоритетов Центробанка.

«Меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы действительно есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках», ― добавил Песков.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия средняя стоимость полёта по России в экономклассе составила 7363 рубля, что на 17% больше в годовом выражении. С января по июнь перелеты экономклассом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. В июне их цена увеличилась на 14% и составила 8473 рубля.

Авиакомпании объяснили такой рост сложностями с импортом запчастей из-за санкций и изменением поведения пассажиров. Эксперты связали подорожание со ставкой аэропортовых сборов, ценой на авиакеросин, а также необходимостью индексации зарплат и высоким спросом.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 7 февраля призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты и потребовал поддержать набранные темпы развития авиаперевозок в стране. Он назвал это направление одним из наиболее важных для россиян. Необходимо работать над повышением доступности перелётов, добавил российский лидер.

Глава Минтранса Роман Старовойт 21 июля заявил, что в министерстве обсуждают повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний. Средства планируют направить на капитальный ремонт аэропортов в регионах России, которые находятся в концессии. При этом министр заверил, что повышение сборов не отразится на стоимости авиабилетов.