Москва, 21 июля, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний обсуждается в Минтрансе. Средства направят на капитальный ремонт аэропортов в регионах России, которые находятся в концессии. Об этом заявил глава министерства Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Такой вопрос обсуждается, решение пока не принято, идут расчёты», — пояснил Старовойт «Интерфаксу».

При этом министр заверил, что повышение сборов не отразится на стоимости авиабилетов. По словам Романа Старовойта, на данный момент формируется новый национальный проект «Эффективная транспортная система».

«Соответственно, и бюджет на реализацию этого нацпроекта будет», — добавил глава Минтранса, подчеркнув, что инфраструктура региональных аэропортов действительно требует обновления.

Как сообщало ИА Регнум, ремонт взлётно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту Владикавказа завершён, воздушная гавань возобновила работу.

Специалисты аэродромной службы оценили качество восстановленного покрытия ВПП и подтвердили возможность возобновления полётов.

В мае самолёт авиакомпании Red Wings из Москвы приземлился в аэропорту Элисты. Это первый принятый борт после возобновления работы воздушной гавани. Инфраструктура аэропорта находится в рабочем состоянии, заверили в Росавиации.