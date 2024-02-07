Москва, 7 февраля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 февраля призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты и потребовал поддержать набранные темпы развития авиаперевозок в стране, отметив направление как одно из наиболее важных для россиян.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«На стоимости авиабилетов хотел бы остановиться отдельно. Подчеркну: важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов», — заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Необходимо работать над повышением доступности перелётов, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским 29 декабря Путин выделил безопасность как приоритет авиаперелётов. Как отметил глава государства, высокое качество «Аэрофлота» необходимо поддерживать.

В феврале 2024 года первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала об инициативе по запрету для авиаперевозчиков рассаживать родителей и детей в самолётах. По её словам, депутаты ещё не определили актуальный для детей возраст, предлагается несколько вариантов, но в целом для родителей норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами.