Москва, 25 июля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Брат задержанного в Турции россиянина, подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве, 25 июля заявил, что на фотографии в СМИ изображён не его родственник.

Кадр из видео

По его словам, которые привела «Газета.Ru», возраст задержанного в Турции молодого человека не соответствует возрасту его родственника.

Брат подозреваемого также отметил, что сейчас он пытается дозвониться до своего родственника, однако не может этого сделать.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля на севере Москвы взорвался автомобиль, в результате чего пострадал водитель машины и находившаяся там же женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва, в МВД России назвали предварительной причиной взрыва детонацию взрывного устройства.

Позднее в этот же день директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал в Турцию. Позже подозреваемого в преступлении задержали в турецкой провинции Мугла.

Вечером 24 июля Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова, подозреваемого в установке взрывного устройства и подрыве автомобиля Land Cruiser в Москве. Мужчине может грозить от 10 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.

Позднее стало известно, что подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы Серебряков написал своё имя в соцсети «ВКонтакте» на украинском языке. Он является уроженцем города Урюпинска Волгоградской области.