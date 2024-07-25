Польша приготовилась к наплыву украинцев из-за атак ВС РФ по инфраструктуре
Варшава, 25 июля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Новой волны украинских беженцев ожидают осенью в Польше из-за последствий российских ударов по украинской инфраструктуре. Об этом 24 июля заявил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский, сообщает польское издание Business Insider.
«Мы получаем чёткие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому», — отметил Марчинский, выступая в польском парламенте.
Как пояснил Марчинский, приток украинских беженцев возрастёт уже в ближайшие месяцы. Он уточнил, что наплыв вынужденных переселенцев с территории Украины напрямую связан с атаками Вооружённых сил РФ на объекты энергетической, тепловой и транспортной инфраструктуры. Последствия этих ударов, по словам Марчинского, становятся всё ощутимее для украинцев.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и обсудил с ним восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
6 июня глава энергетической национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что для восстановления повреждённых украинских электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждено либо уничтожено около половины всех доступных мощностей по производству электроэнергии. Кудрицкий также добавил, что мощность украинских тепловых электростанций снизилась до исторически минимального уровня, а на гидроэлектростанциях зафиксирован глобальный масштаб повреждений.
22 июня министерство энергетики Украины объявило, что страна намерена рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы.
7 июля эксперт Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук уточнил, что украинская энергосистема может прекратить работу уже предстоящей зимой при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах.
Президент РоссииВладимир Путинотмечал, что российские военные наносят удары по объектам энергетики на Украине в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. Глава государства уточнил, что до этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период.