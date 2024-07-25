Варшава, 25 июля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Новой волны украинских беженцев ожидают осенью в Польше из-за последствий российских ударов по украинской инфраструктуре. Об этом 24 июля заявил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский, сообщает польское издание Business Insider.

ИА Регнум Генератор, Украина, энергетика

«Мы получаем чёткие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому», — отметил Марчинский, выступая в польском парламенте.

Как пояснил Марчинский, приток украинских беженцев возрастёт уже в ближайшие месяцы. Он уточнил, что наплыв вынужденных переселенцев с территории Украины напрямую связан с атаками Вооружённых сил РФ на объекты энергетической, тепловой и транспортной инфраструктуры. Последствия этих ударов, по словам Марчинского, становятся всё ощутимее для украинцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и обсудил с ним восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

6 июня глава энергетической национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что для восстановления повреждённых украинских электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждено либо уничтожено около половины всех доступных мощностей по производству электроэнергии. Кудрицкий также добавил, что мощность украинских тепловых электростанций снизилась до исторически минимального уровня, а на гидроэлектростанциях зафиксирован глобальный масштаб повреждений.

22 июня министерство энергетики Украины объявило, что страна намерена рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы.

7 июля эксперт Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук уточнил, что украинская энергосистема может прекратить работу уже предстоящей зимой при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах.

Президент РоссииВладимир Путинотмечал, что российские военные наносят удары по объектам энергетики на Украине в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. Глава государства уточнил, что до этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период.