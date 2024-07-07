Киев, 7 июля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Украинская энергосистема при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах предстоящей зимой может не выдержать, пишет украинское агентство УНИАН со ссылкой на эксперта Института энергетических стратегий этой страны Юрия Корольчука.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

По его словам, на зиму есть ряд сценариев, по базовому ожидается, что удастся восстановить 3 ГВт генерации, тем самым обеспечив стабильную работу до 9 блоков АЭС, при этом погода зимой должна быть без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

При втором сценарии удастся восстановить до 2 ГВт генерации, обеспечив работу до 7 блоков АЭС и если будут сильные холода, то это приведёт к «определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы».

Как передавало ИА Регнум, 22 июня исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что если власти не примут меры по восстановлению энергосистемы страны, то украинцы зимой смогут использовать электричество менее четырёх часов в день.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июня на фоне значительной потери электрогенерации на Украине предложил обратиться к солнечной энергии.

Член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко в конце мая заявил, что на контролируемой Киевом территории не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена. В связи с этим он призвал украинцев готовиться к тому, что ограничения потребления света будут продолжаться долго, потому что, по его словам, восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Президент России Владимир Путин в апреле отмечал, что российские военные наносят удары по объектам энергетики на Украине в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. Глава государства уточнил, что до этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период.