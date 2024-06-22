Киев, 22 июня, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Украина за текущие сутки намерена рекордно увеличить импорт электроэнергии из европейских стран, сообщило 22 июня министерство энергетики страны.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 33 559 МВт/ч. Экспорта не предвидится», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается наибольший суточный объём импорта электроэнергии в последние несколько дней.

18 июня импорт из европейских стран составил 25,7 тыс. мегаватт в час, 19 июня — 28 тыс. мегаватт в час, а 20 и 21 июня — 27,5 тыс. мегаватт в час.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 июня ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар по объектам на Украине. Удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК киевского режима, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставили ВСУ западные страны.

Президент России Владимир Путин 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отметил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил он.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский предложил из-за значительной потери генерации электроэнергии на Украине альтернативу — обратиться к солнечной энергии.