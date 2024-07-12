Вашингтон, 12 июля, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и обсудил с ним восстановление энергетической инфраструктуры Украины, сообщили 11 июля в пресс-службе Белом доме.

ИА Регнум

На сайте американской администрации уточняется, что политики условились сделать приоритетным указанный вопрос и отметили необходимость укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

«Лидеры также обязались отдать приоритет усилиям по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины и сделать ее более устойчивой к российским атакам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня глава энергетической национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что для восстановления повреждённых украинских электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждено либо уничтожено около половины всех доступных мощностей по производству электроэнергии. Кудрицкий также добавил, что мощность украинских тепловых электростанций снизилась до исторически минимального уровня, а на гидроэлектростанциях зафиксирован глобальный масштаб повреждений.

21 июня глава киевского режима предложил начать пользоваться солнечной энергией из-за кризиса в энергетической сфере на Украине. Он распорядился как можно скорее представить программу по установке систем солнечной генерации и накопителей энергии 22 июня министерство энергетики Украины объявило, что страна намерена рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы.

7 июля украинское агентство УНИАН со ссылкой на эксперта Института энергетических стратегий этой страны Юрия Корольчука написало, что украинская энергосистема может прекратить работу уже предстоящей зимой при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах.