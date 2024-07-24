Москва, 24 июля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Россия не вмешивается в выборы в Германии. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

Представитель Кремля подчеркнул, что определяться с тем, какой канцлер нужен Германии, необходимо немцам.

«Мы в это никогда не вмешивались и вмешиваться не собираемся», ― сказал Песков.

При этом он добавил, что Россия приветствовала бы канцлера, который проявлял бы большую политическую мудрость и продолжал добрые отношения с Москвой.

«Пока, мы считаем, такая политическая мудрость в Германии, как и в других европейских странах, находится в крайнем дефиците», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что намерен переизбраться на пост главы правительства в 2025 году.

Несмотря на низкие рейтинги своей Социал-демократической партии (СДПГ) и правящей коалиции, а также провальные для СДПГ выборы в Европейский парламент, Шольц рассчитывает на победу политической силы на федеральных выборах в следующем году. Он отметил, что СДПГ очень сплочённая партия.

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с ИА Регнум заявил, что Шольц находится не в самой простой политической ситуации, его позиция не кажется устойчивой, особенно учитывая, что в последнее время партия «Альтернатива для Германии» показывает хорошие результаты. По его словам, шансы канцлера Германии на переизбрание на новый срок зависят от многих обстоятельств.

Канцлер Германии 24 июня признал потерю популярности правящей коалиции у жителей ФРГ. Он назвал причинами этого поддержку Берлином Киева и антироссийские санкции.