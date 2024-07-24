Берлин, 24 июля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен переизбраться на пост главы правительства в 2025 году. О планах баллотироваться на выборах он в очередной раз заявил на традиционной летней пресс-конференции, сообщило издание Stern.

Павел Бедняков

«Будучи канцлером, я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером», ― заявил Шольц.

Несмотря на низкие рейтинги своей Социал-демократической партии (СДПГ) и правящей коалиции, а также провальные для СДПГ выборы в Европейский парламент, Шольц рассчитывает на победу политической силы на федеральных выборах в следующем году. Он отметил, что СДПГ очень сплочённая партия.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Шольц признал потерю популярности правящей коалиции у жителей ФРГ. Канцлер Германии назвал причинами этого поддержку Берлином Киева и антироссийские санкции.

Ранее канцлер Германии заявил, что победа ультраправых партий на выборах в Европарламент должна вызвать беспокойство. Он подчеркнул, что подобный результат не должен стать нормой. Шольц также отметил, что именно борьба за демократические ценности делает Германию европейской страной.

На состоявшихся в ЕС с 6 по 9 июня выборах в Европарламент возглавляемая Шольцем Социал-демократическая партия заняла только третье место. Это стало провалом для политической силы, набравшей лишь 13,9% избирателей, что на 1,9 процентного пункта меньше, чем в 2019 году.

В апреле СДПГ впервые с лета 2023 года обошла правую партию «Альтернатива для Германии» по рейтингу, набрав 17%.