Москва, 24 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Шансы канцлера Германии Олафа Шольца на переизбрание на новый срок зависят от многих обстоятельств. Такое мнение 24 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян, комментируя стремление Шольц переизбраться на пост главы правительства в 2025 году.

Стрингер/РИА Новости Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц заявил, что будет баллотироваться, чтобы снова стать канцлером.

Газарян отметил, что Шольц находится не в самой простой политической ситуации, его позиция не кажется устойчивой, особенно учитывая, что в последнее время партия «Альтернатива для Германии» показывает хорошие результаты.

Политолог отметил, что победа Шольца зависит от нескольких факторов.

«Во-первых, он должен суметь объединить электорат с неправыми и умеренно правыми взглядами. Во-вторых, он должен сыграть на различных фобиях немецкого общества и продемонстрировать положительные результаты в экономике, социальной сфере и внешней политике. Шольц, как и многие представители западного истеблишмента, сталкивается с серьёзным кризисом лидерства, устаревшими подходами и диктатом Вашингтона во внешних и внутренних делах. Кроме того, ему необходимо продемонстрировать для избирателей баланс в украинском направлении. С одной стороны важно не допустить эскалации на линии фронта и удерживать Киев от большего нагнетания напряжённости. С другой стороны, Германии необходимо оставаться частью проамериканской коалиции за Украину в Европе. Однако это становится всё сложнее из-за делегитимизации главы киевского режима Владимира Зеленского», — пояснил Газарян.

По его словам, во внешней политике Германия должна стремиться к укреплению доверия к собственной позиции в отношении поддержки киевского режима. Немецкое общество считает киевский режим не только коррумпированным, но и крайне правым по своей сути. А поддержка такого режима является слабым местом в предвыборной повестке Шольца.

Как передавало ИА Регнум, несмотря на низкие рейтинги своей Социал-демократической партии (СДПГ) и правящей коалиции, а также провальные для СДПГ выборы в Европейский парламент, Шольц рассчитывает на победу политической силы на федеральных выборах в следующем году. Он отметил, что СДПГ очень сплочённая партия.

Ранее Шольц признал потерю популярности правящей коалиции у жителей ФРГ. Канцлер Германии назвал причинами этого поддержку Берлином Киева и антироссийские санкции.

Ранее он заявил, что победа ультраправых партий на выборах в Европарламент должна вызвать беспокойство. Он подчеркнул, что подобный результат не должен стать нормой. Шольц также отметил, что именно борьба за демократические ценности делает Германию европейской страной.

На состоявшихся в ЕС с 6 по 9 июня выборах в Европарламент возглавляемая Шольцем Социал-демократическая партия заняла только третье место. Это стало провалом для политической силы, набравшей лишь 13,9% избирателей, что на 1,9 процентного пункта меньше, чем в 2019 году.

В апреле СДПГ впервые с лета 2023 года обошла правую партию «Альтернатива для Германии» по рейтингу, набрав 17%.