Берлин, 24 июня, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал потерю популярности правящей коалиции у сограждан. В качестве причин он назвал поддержку Украины и антироссийские санкции.

ИА Регнум Шольц, немецкие ракеты

«Есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, которые также не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Но, на мой взгляд, альтернативы, чтобы этого не делать, не существует», — сказал он в интервью немецкому телеканалу ARD.

Таким образом Шольц ответил на вопрос журналиста о снижении уровня поддержки правящей коалиции, особенно в восточной части Германии, где в преддверии выборов, согласно опросам, лидирует правая партия «Альтернатива для Германии».

Он добавил, что ФРГ использовала бы все возможности для мирного развития конфликта, однако это не должно означать капитуляцию Украины.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 мая в Дрездене напали на члена Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке. В саксонском отделении партии заявили, что на 41-летнего политика, баллотирующегося в качестве главного кандидата от социал-демократов на предстоящих выборах в Европарламент, головорезы напали в момент, когда он расклеивал на улице предвыборные плакаты. Другие члены партии подтвердили, что на них также нападали, оскорбляли и запугивали.

Выборы в Европарламент прошли с 6 по 9 июня. По данным избирательной комиссии ЕП, Социал-демократическая партия Германии Шольца заняла третье место. Партия потерпела провал, так как за неё проголосовали только 13,9% избирателей, что на 1,9 процентного пункта меньше, чем в 2019 году.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 10 июня в соцсети X посоветовал Олафу Шольцу уйти в отставку после провала на выборах в Европарламент, так же как и президенту Франции Эммануэлю Макрону.