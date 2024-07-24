Москва, 24 июля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Интересы безопасности страны должны превалировать над соблюдением ряда традиций, например, ношением никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

Belkin Alexey/Global Look Press

«Мы живём в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», — сказал он.

Спикер Кремля подчеркнул, что в современных реалиях всем жителям страны, включая мусульман, необходимо относиться с уважением к вопросам безопасности.

В последнее время в России ведутся дискуссии по поводу запрета ношения никабов. Как передавало ИА Регнум, в Муфтияте Дагестана отметили, что специфичное одеяние стало вызвать страх у большей части населения, так как полностью скрывает лицо человека, оставляя лишь глаза. В некоторых странах эта одежда стала признаком религиозного радикализма и фанатизма.

Заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов сообщил, что ношение никабов в Республике Дагестан временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Он сообщил, что муфтий Дагестана принял решение о запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджудд заявил, что у большинства российских мусульман нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин. По его словам, исключение составляют мусульмане Северного Кавказа, но этот вопрос можно решить в законодательном порядке в связи с террористической угрозой и обеспечением безопасности государства. Он напомнил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в комментарии ИА Регнум призвал запретить ношение никабов в России на законодательном уровне, так как страна является светским государством. Он также отметил необходимость запретить все крайне радикальные религиозные течения и внести их в список экстремистских организаций.